Наїзд на ЛГБТ-прайд у Берліні: в телефоні нападника знайшли відео зі схваленням ІДІЛ

У межах розслідування наїзду на ЛГБТ-прайд у Берліні в телефоні нападника виявили відео, де висловлюється підтримка терористичній організації "Ісламська держава".

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

В телефоні застреленого під час затримання Адбула Б., який скоїв наїзд на учасників ЛГБТ-прайду в німецькій столиці минулої суботи, виявили відео з присягою "Ісламській державі".

Особа, що фігурує у відеофрагменті – в масці, достеменно невідомо, чи це саме цей чоловік; також там немає заяв про намір скоїти напад у Берліні. Втім, слідчі схиляються до того, що це зі значною ймовірністю він.

Наразі про 21-річного нападника відомо, що він народився у Німеччині і мав німецьке громадянство. Він ще до нападу потрапив в поле зору правоохоронних органів і у травні цього року був засуджений за спроби приєднатись до ІДІЛ – але так і не потрапив у в’язницю через те, що відсидів цей термін на етапі розслідування.

За лічені тижні до нападу на учасників прайду його класифікували як особу, що становить підвищену загрозу, і він перебував під наглядом.

Нагадаємо, ввечері 25 липня у Берліні одна людина загинула і 16 отримали травми внаслідок наїзду авто на учасників одного з найбільших у Європі заходів ЛГБТ+.

Нападника, який родом з Лівану, але народився і виріс у Німеччині, застрелили під час затримання.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт заявив, що слідчі класифікують інцидент як ісламістський теракт.

У зв’язку з подіями затримали ще одного підозрюваного, але згодом відпустили.