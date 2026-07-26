У Німеччині вважають, що напад на ЛГБТ-прайд у Берліні був ісламістським терактом

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт заявив, що німецькі слідчі класифікують смертельний наїзд автомобіля на учасників прайду в Берліні як ісламістський теракт.

Про це пише ntv, передає "Європейська правда".

Глава МВС Німеччини заявив, що наразі всі докази, пов’язані з нападом на ЛГБТ-прайд в суботу ввечері, внаслідок якого загинула людина, наразі вказують на ісламістський теракт.

Згідно з висновками слідчих, підозрюваний у нападі був радикалізованим та належить до ісламістського угруповання. Добріндт сказав, що очікує, що генеральний прокурор у неділю підготує передачу справи на федеральний рівень.

"Ми маємо справу з підозрюваним у скоєнні злочину, який раніше привертав до себе увагу великою кількістю кримінальних злочинів, радикалізацією та зв'язками з ісламістськими угрупованнями", – сказав Добріндт під час пресконференції поблизу місця нападу.

За словами міністра, підозрюваного раніше було засуджено до одного року та десяти місяців умовного терміну, вирок, який оскаржила прокуратура.

Добріндт також повідомив, що зловмисник є громадянином Німеччини. Він має ліванське походження; його мати отримала німецьке громадянство у 2002 році.

Нагадаємо, ввечері 25 липня у Берліні одна людина загинула, а 16 осіб отримали травми після того, як автомобіль в'їхав у натовп під час одного з найбільших у Європі заходів ЛГБТ+.

У Німеччині продовжують розшукувати чоловіка, який наїхав на натовп під час ЛГБТ-прайду в Берліні.