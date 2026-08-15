Прем'єр Британії оголосив про виділення близько $85 млн на подолання посухи

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем оголосив про виділення 65 млн фунтів (близько $85,5 млн) на подолання руйнівної посухи, яка охопила країну.

Про це пише The Guardian, передає "Європейська правда".

Бернем посилює заходи у відповідь на кліматичну кризу після того, як зіштовхнувся з гострою критикою з боку власних депутатів та рядових членів Лейбористської партії за те, що не приділяв їй належної уваги.

"Фермери не повинні самотужки нести на собі ризики, пов’язані з кліматичною кризою", – сказав він, оголосивши про виділення 65 млн фунтів стерлінгів на подолання руйнівної посухи.

Як зазначається, деяким фермерам довелося достроково зібрати врожай, тоді як інші зіштовхуються з низькою якістю продукції та низькою врожайністю.

Більша частина з 65 млн фунтів стерлінгів піде на програму стимулювання сталого сільського господарства (SFI), в рамках якої фермерам виплачуються кошти за підтримку природи.

Посадовці заявили, що ці додаткові 50 млн фунтів збільшать загальний бюджет SFI до 290 млн фунтів, причому додаткові кошти будуть спрямовані насамперед у регіони, які найбільше потребують допомоги під час посухи.

Фермери також отримають 15 млн фунтів стерлінгів на будівництво водосховищ на своїх господарствах для забезпечення водопостачання під час майбутніх посушливих літ.

Згідно з даними Національної ради керівників пожежних служб Великої Британії, кількість лісових пожеж, які охопили країну цього року, досягла рекордного рівня – 2 025 випадків.

Раніше Британія зафіксувала найспекотніший день року. Того ж дня у британському графстві Вест-Мідлендс спалахнули масштабні пожежі, які охопили, зокрема, житлові будинки в місті Стаурбридж.

Згідно з прогнозами Метеорологічної служби Великої Британії, це літо може стати найспекотнішим для країни за всю історію спостережень