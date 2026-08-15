Премьер Британии объявил о выделении около $85 млн на борьбу с засухой

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем объявил о выделении 65 млн фунтов (около 85,5 млн долларов) на преодоление разрушительной засухи, охватившей страну.

Об этом пишет The Guardian, передает "Европейская правда".

Бернем усиливает меры в ответ на климатический кризис после того, как столкнулся с острой критикой со стороны собственных депутатов и рядовых членов Лейбористской партии за то, что не уделял ему должного внимания.

"Фермеры не должны в одиночку нести на себе риски, связанные с климатическим кризисом", – сказал он, объявив о выделении 65 млн фунтов стерлингов на преодоление разрушительной засухи.

Как отмечается, некоторым фермерам пришлось досрочно собрать урожай, тогда как другие сталкиваются с низким качеством продукции и низкой урожайностью.

Большая часть из 65 млн фунтов стерлингов пойдет на программу стимулирования устойчивого сельского хозяйства (SFI), в рамках которой фермерам выплачиваются средства за поддержку природы.

Чиновники заявили, что эти дополнительные 50 млн фунтов увеличат общий бюджет SFI до 290 млн фунтов, причем дополнительные средства будут направлены в первую очередь в регионы, которые больше всего нуждаются в помощи во время засухи.

Фермеры также получат 15 млн фунтов стерлингов на строительство водохранилищ на своих хозяйствах для обеспечения водоснабжения во время предстоящих засушливых лет.

Согласно данным Национального совета руководителей пожарных служб Великобритании, количество лесных пожаров, охвативших страну в этом году, достигло рекордного уровня – 2 025 случаев.

Ранее в Великобритании был зафиксирован самый жаркий день года. В тот же день в британском графстве Уэст-Мидлендс вспыхнули масштабные пожары, охватившие, в частности, жилые дома в городе Стаурбридж.

Согласно прогнозам Метеорологической службы Великобритании, это лето может стать самым жарким для страны за всю историю наблюдений