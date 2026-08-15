Єврокомісія запропонувала допомогу Індонезії після руйнівного землетрусу
Європейська комісія готова активувати службу космічних спостережень Copernicus на тлі потужного землетрусу, який сколихнув Індонезію.
Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у соцмережі Х, передає "Європейська правда".
Біля узбережжя східної Індонезії зранку 15 серпня стався землетрус магнітудою 7,7, внаслідок якого загинули щонайменше 38 людини.
"Мої думки – з родинами, які втратили близьких під час цього руйнівного землетрусу", – заявила президентка Єврокомісії.
Фон дер Ляєн наголосила, що Європа готова активізувати Copernicus для підтримки пошуково-рятувальних операцій.
Цього ж дня рано вранці в південному іспанському місті Гранада стався землетрус магнітудою 5, внаслідок якого були пошкоджені будинки та автомобілі.
На початку серпня в Італії близько 10:15 ранку жителі Північної Тоскани відчули землетрус, магнітуда якого склала 4,3.