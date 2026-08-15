Еврокомиссия предложила помощь Индонезии после разрушительного землетрясения
Европейская комиссия готова задействовать службу космических наблюдений Copernicus на фоне мощного землетрясения, потрясшего Индонезию.
Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в социальной сети X, передает "Европейская правда".
У побережья восточной Индонезии утром 15 августа произошло землетрясение магнитудой 7,7, в результате которого погибли по меньшей мере 38 человек.
"Мои мысли – с семьями, которые потеряли близких во время этого разрушительного землетрясения", – заявила председатель Еврокомиссии.
Фон дер Ляйен подчеркнула, что Европа готова задействовать программу Copernicus для поддержки поисково-спасательных операций.
В тот же день рано утром в южном испанском городе Гранада произошло землетрясение магнитудой 5, в результате которого были повреждены дома и автомобили.
В начале августа в Италии около 10:15 утра жители Северной Тосканы почувствовали землетрясение, магнитуда которого составила 4,3.