В Германии уровень воды в Рейне опустился до новой рекордно низкой отметки

Уровень воды в реке Рейн опустился до нового рекордного минимума, что привело к серьезным сбоям в речном грузовом судоходстве на фоне продолжительной засухи на большей части территории Германии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

По данным агентства по внутреннему судоходству WSV, показатели гидрометра в узком участке Кауб недалеко от Кобленца в конце пятницы опустились до 6 сантиметров, а в субботу утром составляли 8 см.

До этого года предыдущим рекордно низким показателем, зафиксированным этим датчиком, был уровень в 25 см, зарегистрированный в 2018 году.

Датчик показывает глубину относительно условной базовой линии у берега реки, однако этот показатель отражает судоходную глубину в данной точке, которая примерно на один метр глубже.

Большая часть грузов, которые ранее перевозились по Рейну, была перенаправлена на автомобильные и железнодорожные перевозки, однако эти виды транспорта не могут полностью компенсировать объемы грузов, перевозимых судами.

По этой причине компании начали сообщать о перебоях в поставках: производители химической продукции, коммунальные предприятия и металлургические компании предупреждают о росте затрат, транспортных пробках и сокращении объемов производства.

Германия в начале августа ввела чрезвычайные меры для экономики из-за низкого уровня воды в реках. Из-за обмеления местами вышли на поверхность так называемые "камни голода".