Авіація трьох країн ЄС допомагає гасити рекордну пожежу в Бельгії

Європейський Союз направив три вертольоти та два літаки-водоскидачі для гасіння рекордної лісової пожежі на сході Бельгії, після того, як влада країни звернулася з проханням про допомогу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Літаки, відправлені до Бельгії в суботу, прибули з Чехії, Швеції та Нідерландів, зазначила єврокомісарка з кризових ситуацій Аджа Лябіб.

Пожежа у Гоес-Фенн – найбільшому природному заповіднику Бельгії – вирує з п’ятниці, і місцеві пожежники, фермери та військові намагаються її локалізувати.

На початок суботи пожежа охопила 1 600 гектарів, повідомив Reuters представник адміністрації регіону Валлонія в Бельгії.

За даними Європейської інформаційної системи щодо лісових пожеж, це робить цю пожежу найбільшою за всю історію Бельгії, перевершивши пожежу 2011 року, яка знищила майже 1 400 гектарів.

У суботу місцева влада закликала мешканців села Сурбродт підготуватися до можливої евакуації.

Як повідомив міністр оборони Бельгії Тео Франкен, з дитячого літнього табору в цьому регіоні вже провели евакуацію.

Цього тижня європейські країни, зокрема Бельгія, пережили п’яту хвилю спеки.

Вчені стверджують, що спричинена діяльністю людини зміна клімату підвищила ймовірність виникнення спекотних і посушливих умов, які дозволяють лісовим пожежам поширюватися швидше й горіти довше.

Згідно з даними Національної ради керівників пожежних служб Великої Британії, кількість лісових пожеж, які охопили країну цього року, досягла рекордного рівня – 2 025 випадків.

Також повідомляли, що площа територій Франції, які цьогоріч постраждали від лісових пожеж, сягнула вже 100 тисяч гектарів.