Авіація трьох країн ЄС допомагає гасити рекордну пожежу в Бельгії
Європейський Союз направив три вертольоти та два літаки-водоскидачі для гасіння рекордної лісової пожежі на сході Бельгії, після того, як влада країни звернулася з проханням про допомогу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Літаки, відправлені до Бельгії в суботу, прибули з Чехії, Швеції та Нідерландів, зазначила єврокомісарка з кризових ситуацій Аджа Лябіб.
Пожежа у Гоес-Фенн – найбільшому природному заповіднику Бельгії – вирує з п’ятниці, і місцеві пожежники, фермери та військові намагаються її локалізувати.
На початок суботи пожежа охопила 1 600 гектарів, повідомив Reuters представник адміністрації регіону Валлонія в Бельгії.
За даними Європейської інформаційної системи щодо лісових пожеж, це робить цю пожежу найбільшою за всю історію Бельгії, перевершивши пожежу 2011 року, яка знищила майже 1 400 гектарів.
У суботу місцева влада закликала мешканців села Сурбродт підготуватися до можливої евакуації.
Як повідомив міністр оборони Бельгії Тео Франкен, з дитячого літнього табору в цьому регіоні вже провели евакуацію.
Цього тижня європейські країни, зокрема Бельгія, пережили п’яту хвилю спеки.
Вчені стверджують, що спричинена діяльністю людини зміна клімату підвищила ймовірність виникнення спекотних і посушливих умов, які дозволяють лісовим пожежам поширюватися швидше й горіти довше.
Згідно з даними Національної ради керівників пожежних служб Великої Британії, кількість лісових пожеж, які охопили країну цього року, досягла рекордного рівня – 2 025 випадків.
Також повідомляли, що площа територій Франції, які цьогоріч постраждали від лісових пожеж, сягнула вже 100 тисяч гектарів.