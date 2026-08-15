Авиация трёх стран ЕС помогает тушить рекордный пожар в Бельгии

Европейский Союз направил три вертолёта и два самолёта-водосброса для тушения рекордного лесного пожара на востоке Бельгии после того, как власти страны обратились с просьбой о помощи.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Самолеты, отправленные в Бельгию в субботу, прибыли из Чехии, Швеции и Нидерландов, отметила еврокомиссар по чрезвычайным ситуациям Аджа Лябиб.

Пожар в Гоес-Фенн – крупнейшем природном заповеднике Бельгии – бушует с пятницы, и местные пожарные, фермеры и военные пытаются его локализовать.

К началу субботы пожар охватил 1 600 гектаров, сообщил Reuters представитель администрации региона Валлония в Бельгии.

По данным Европейской информационной системы по лесным пожарам, это делает данный пожар крупнейшим за всю историю Бельгии, превзойдя пожар 2011 года, уничтоживший почти 1 400 гектаров.

В субботу местные власти призвали жителей деревни Сурбродт подготовиться к возможной эвакуации.

Как сообщил министр обороны Бельгии Тео Франкен, из детского летнего лагеря в этом регионе уже провели эвакуацию.

На этой неделе европейские страны, в частности Бельгия, пережили пятую волну жары.

Учёные утверждают, что вызванное деятельностью человека изменение климата повысило вероятность возникновения жарких и засушливых условий, которые позволяют лесным пожарам распространяться быстрее и гореть дольше.

Согласно данным Национального совета руководителей пожарных служб Великобритании, количество лесных пожаров, охвативших страну в этом году, достигло рекордного уровня – 2 025 случаев.

Также сообщалось, что площадь территорий Франции, пострадавших в этом году от лесных пожаров, уже достигла 100 тысяч гектаров.