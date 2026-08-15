Ліхтенштейн дозволив жінкам успадковувати престол

Ліхтенштейн, крихітне князівство, розташоване між Швейцарією та Австрією, оголосило в суботу про скасування пріоритету спадкоємців чоловічої статі при успадкуванні престолу, що відтепер дозволяє первісткам жіночої статі з займати престол.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Ця заява була зроблена в день національного свята цієї невеликої країни.

"Порядок спадкування змінюється з первородства за чоловічою лінією на абсолютне первородство. Це означає, що в майбутньому первісток, незалежно від статі, стане спадкоємцем престолу, а згодом – принцесою або принцом Ліхтенштейну", – йдеться в заяві Дому Ліхтенштейну.

Ця заява надала жінкам рівні права у претендуванні на престол.

Ліхтенштейн – конституційна монархія. Принц Ганс-Адам II є главою держави з 1989 року, хоча з 2004 року більшість офіційних обов’язків виконує його син Алоїс, спадковий принц і регент.

"Цією зміною в законодавстві ми прагнемо забезпечити, щоб і Князівство Ліхтенштейн, і Князівський дім очолювала та особа, яка найкраще підготовлена до цієї відповідальності", – зазначив Алоїс у заяві.

Алоїс та його дружина Софі, спадкова принцеса, мають чотирьох дітей, серед яких найстарший – Йозеф Венцель Максиміліан Марія – народився у 1995 році.

Походячи з Нижньої Австрії, князі Ліхтенштейну придбали графство Вадуц та лордство Шеленберг у 1699 та 1712 роках. У 1719 році ці дві території були об’єднані та піднесені до статусу імперського князівства.

Нагадаємо, на тлі скандалу з Джеффрі Епштейном у Великій Британії постало питання про його виключення з лінії престолонаступництва Ендрю Маунтбеттена-Віндзора, якого підозрюють у зв’язках зі скандальним фінансистом.

У березні прем'єр-міністр Канади Марк Карні висловив підтримку усунення Ендрю Маунтбеттена-Віндзора з лінії спадкоємства.