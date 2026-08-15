Лихтенштейн разрешил женщинам наследовать престол

Лихтенштейн, крошечное княжество, расположенное между Швейцарией и Австрией, объявило в субботу об отмене приоритета наследников мужского пола при наследовании престола, что отныне позволяет первенцам женского пола занимать престол.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Это заявление было сделано в день национального праздника этой небольшой страны.

"Порядок наследования меняется с первородства по мужской линии на абсолютное первородство. Это означает, что в будущем первенец, независимо от пола, станет наследником престола, а впоследствии – принцессой или принцем Лихтенштейна", – говорится в заявлении Дома Лихтенштейна.

Это заявление предоставило женщинам равные права на престол.

Лихтенштейн – конституционная монархия. Принц Ганс-Адам II является главой государства с 1989 года, хотя с 2004 года большинство официальных обязанностей исполняет его сын Алоис, наследный принц и регент.

"Этим изменением в законодательстве мы стремимся обеспечить, чтобы и Княжество Лихтенштейн, и Княжеский дом возглавляло то лицо, которое лучше всего подготовлено к этой ответственности", – отметил Алоис в заявлении.

У Алоиса и его супруги Софи, наследственной принцессы, четверо детей, среди которых старший – Йозеф Венцель Максимилиан Мария – родился в 1995 году.

Происходя из Нижней Австрии, князья Лихтенштейна приобрели графство Вадуц и лордство Шеленберг в 1699 и 1712 годах. В 1719 году эти две территории были объединены и возведены в статус имперского княжества.

Напомним, на фоне скандала с Джеффри Эпштейном в Великобритании встал вопрос об исключении из линии престолонаследия Эндрю Маунтбеттена-Виндзора, которого подозревают в связях со скандальным финансистом.

В марте премьер-министр Канады Марк Карни выразил поддержку исключению Эндрю Маунтбеттена-Виндзора из линии престолонаследия.