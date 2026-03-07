Прем’єр Канади підтримав виключення брата короля Британії з лінії спадкоємства

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні висловив підтримку усунення брата короля Великої Британії – Ендрю Маунтбеттена-Віндзора з лінії – спадкоємства.

Про це пише Sky News, передає "Європейська правда".

Карні, який раніше обіймав посаду голови Банку Англії, засудив поведінку колишнього принца як "гідну осуду" і заявив, що його дії "вимагають" виключення.

Хоча прем'єр-міністр Канади визнав, що ймовірність того, що Маунтбеттен-Віндзор, який займає восьме місце в черзі на престол, стане королем, є невеликою, він вважає, що це "питання принципу".

"Я, безумовно, вважаю, що його дії є гідними осуду і призвели до позбавлення його королівських титулів, що, безсумнівно, вимагає виключення його з лінії спадкоємства", – заявив Карні.

Також він додав, що існує процедура виключення когось із лінії спадкоємства, якої, на його думку, слід дотримуватися.

Нагадаємо, експринца заарештували 19 лютого за підозрою у зловживаннях державною посадою. Згодом його звільнили під слідство після того, як допитували за підозрою у зловживаннях державним службовим становищем. Це стало першим випадком арешту члена королівської родини з 1649 року.

У файлах, оприлюднених Міністерством юстиції США на початку лютого, стверджувалося, що Маунтбеттен-Віндзор передавав офіційні британські торговельні документи Епштейну.

Депутат від Консервативної партії Великої Британії Том Тугендгат закликав до парламентського розслідування щодо Маунтбеттена-Віндзора за підозрою у державній зраді.

