Истребитель НАТО сбил дрон над Румынией

Истребитель F-18 Воздушно-космических сил Испании, патрулирующий небо над Румынией, в ночь на 16 августа сбил неизвестный дрон, нарушивший воздушное пространство страны.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Румынии, пишет "Европейская правда".

В румынском Минобороны объявили, что около 04:44 ночи воскресенья системы наблюдения ведомства обнаружили воздушную цель, вторгшуюся в воздушное пространство из Молдовы, примерно в 24 км к северу от города Галац.

Самолет F-18 Воздушно-космических сил Испании, выполнявший боевое патрулирование на 57-й авиабазе имени Михаила Когелничану, установил радиолокационный контакт с целью и получил разрешение на сбивание.

Истребитель сбил беспилотник в 05:01 в безлюдной местности. Предполагаемое место падения обломков цели фиксируется между населенными пунктами Белени и Кудалби в Галацком уезде.

Воздушная тревога для уезда была отменена в 05:20.

Исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируце поздравил испанских пилотов и румынских военных с успешным выполнением миссии.

"Румыния защищает своё воздушное пространство, а наши союзники стоят рядом с нами. Бдительность, быстрая реакция и солидарность союзников – вот конкретные гарантии нашей безопасности", – написал глава Минобороны в Facebook.

Это стало четвертым случаем, когда над Румынией сбивали беспилотники, вторгшиеся в ее воздушное пространство.

26 июля Румыния третий день подряд сбила с истребителя дрон-нарушителя воздушного пространства.

До этого президент Румынии Никушор Дан сообщил, что 25 июля в 10 км к западу от города Сфинту-Георге сбили вражеский дрон.

Первое боевое применение авиации над Румынией для сбивания такого БПЛА – который, как впоследствии подтвердили, был аппаратом типа "Шахед" – произошло 24 июля.

Этому предшествовали многочисленные инциденты, когда российские беспилотники залетали на территорию Румынии и падали там, в основном в приграничной зоне над Дунаем – во время российских атак, направленных на украинские порты.