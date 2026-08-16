Глава МЗС Естонії про дрон в Румунії: загроза існуватиме доти, доки Росія продовжує війну

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна закликав посилювати тиск на Росію після того, як в Румунії було збито черговий дрон, який порушив її повітряний простір.

Про це міністр написав в X, повідомляє "Європейська правда".

Естонський міністр відмітив, що НАТО продемонстрував свою готовність і здатність захищати кожен дюйм території країн-членів Альянсу, успішно збивши безпілотник над Румунією.

Водночас Тсахкна зауважив, що загроза для союзників існуватиме і надалі, допоки Росія продовжуватиме свою війну проти України.

"Саме тому ми маємо надавати Україні потужну військову, економічну та політичну підтримку, одночасно посилюючи тиск на Росію, щоб вона припинила свою загарбницьку війну та щоб забезпечити справедливий і тривалий мир", – наголосив міністр.

Як відомо, в неділю винищувач F-18 Повітряно-космічних сил Іспанії, що патрулює небо над Румунією, збив невідомий дрон, який порушив повітряний простір країни.

Варто зазначити, що перед цим випадком Румунія вже тричі збивала безпілотники, які залітали на її територію. Це сталося 24 та 26 липня.

Глава МЗС країни Оана Цою заявила, що Бухарест поінформував союзників по НАТО щодо інциденту з безпілотником, який порушив повітряний простір країни в неділю та був збитий іспанським винищувачем.