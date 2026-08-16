Глава МИД Эстонии о дроне в Румынии: угроза будет сохраняться до тех пор, пока Россия продолжает войну

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна призвал усилить давление на Россию после того, как в Румынии был сбит очередной дрон, нарушивший её воздушное пространство.

Об этом министр написал в X, сообщает "Европейская правда".

Эстонский министр отметил, что НАТО продемонстрировало свою готовность и способность защищать каждый дюйм территории стран-членов Альянса, успешно сбив беспилотник над Румынией.

В то же время Тсахкна заметил, что угроза для союзников будет существовать и в дальнейшем, пока Россия продолжает свою войну против Украины.

"Именно поэтому мы должны оказывать Украине мощную военную, экономическую и политическую поддержку, одновременно усиливая давление на Россию, чтобы она прекратила свою захватническую войну и чтобы обеспечить справедливый и прочный мир", – подчеркнул министр.

Как известно, в воскресенье истребитель F-18 Воздушно-космических сил Испании, патрулирующий небо над Румынией, сбил неизвестный дрон, нарушивший воздушное пространство страны.

Стоит отметить, что до этого случая Румыния уже трижды сбивала беспилотники, залетавшие на ее территорию. Это произошло 24 и 26 июля.

Глава МИД страны Оана Цою заявила, что Бухарест проинформировал союзников по НАТО об инциденте с беспилотником, который нарушил воздушное пространство страны в воскресенье и был сбит испанским истребителем.