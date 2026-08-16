Уряд Польщі ініціює додаткові перевірки автобусів після смертельної аварії в Угорщині

Міністр інфраструктури Польщі Даріуш Клімчак доручив провести додаткові перевірки автобусів, якими подорожують поляки у країні та за кордоном, після аварії польського автобуса в Угорщині, в якій загинули 12 людей.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив заступник міністра Станіслав Буковець в ефірі Polsat News.

Міністр інфраструктури Польщі доручив провести додаткові перевірки автобусів, а також ініціював перевірку перевізника, автобус якого зазнав смертельної аварії в Угорщині. У ДТП, що сталася в ніч з суботи на неділю, загинуло 12 осіб, щонайменше 10 – отримали поранення.

"Безпека пасажирів має бути абсолютним пріоритетом. Тому, незважаючи на постійні посилені перевірки автобусів, я доручив Інспекції дорожнього транспорту посилити перевірки транспортних компаній та автобусів, приділяючи особливу увагу технічному стану транспортних засобів, часу роботи та відпочинку водіїв, а також способу перевезення пасажирів", – повідомив заступник міністра.

Посадовець також нагадав про правила безпеки для пасажирів.

"Цих правил повинні дотримуватися й пасажири, адже вони мають пристібатися ременями безпеки. Це не завжди дотримується. Тут також організатори та водії повинні розуміти це, звертати на це увагу, щоб не сталося таких трагічних аварій та їхніх наслідків, як в Угорщині", – сказав Буковець.

Як повідомлялося, в Угорщині 12 людей загинули та щонайменше 10 отримали поранення внаслідок аварії автобуса з польськими номерами. За попередньою інформацією угорської поліції, водій автобуса заснув за кермом. Його затримали.

На початку серпня в Італії на автомагістралі Терні–Рієті сталася масштабна ДТП за участю туристичного автобуса, трьох легкових автомобілів і фургона, внаслідок якої загинули шестеро людей, ще 34 дістали поранення.