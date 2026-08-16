Правительство Польши инициирует дополнительные проверки автобусов после смертельной аварии в Венгрии

Министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак поручил провести дополнительные проверки автобусов, на которых поляки путешествуют по стране и за рубежом, после аварии польского автобуса в Венгрии, в которой погибли 12 человек.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил заместитель министра Станислав Буковец в эфире Polsat News.

Министр инфраструктуры Польши поручил провести дополнительные проверки автобусов, а также инициировал проверку перевозчика, автобус которого попал в смертельную аварию в Венгрии. В ДТП, произошедшем в ночь с субботы на воскресенье, погибли 12 человек, по меньшей мере 10 получили ранения.

"Безопасность пассажиров должна быть абсолютным приоритетом. Поэтому, несмотря на постоянные усиленные проверки автобусов, я поручил Инспекции дорожного транспорта усилить проверки транспортных компаний и автобусов, уделяя особое внимание техническому состоянию транспортных средств, времени работы и отдыха водителей, а также способу перевозки пассажиров", – сообщил заместитель министра.

Чиновник также напомнил о правилах безопасности для пассажиров.

"Этих правил должны придерживаться и пассажиры, ведь они должны пристегиваться ремнями безопасности. Это не всегда соблюдается. Здесь также организаторы и водители должны понимать это, обращать на это внимание, чтобы не произошло таких трагических аварий и их последствий, как в Венгрии", – сказал Буковец.

Как сообщалось, в Венгрии 12 человек погибли и по меньшей мере 10 получили ранения в результате аварии автобуса с польскими номерами. По предварительной информации венгерской полиции, водитель автобуса заснул за рулем. Его задержали.

В начале августа в Италии на автомагистрали Терни–Риети произошло масштабное ДТП с участием туристического автобуса, трех легковых автомобилей и фургона, в результате которого погибли шесть человек, ещё 34 получили ранения.