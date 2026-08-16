У НАТО заявили, що дрон, збитий в Румунії, ймовірно належав Росії

Речник Штабу Верховного головнокомандувача Об’єднаних Збройних сил НАТО в Європі американський полковник Мартін О'Доннелл заявив, що безпілотник, збитий в Румунії в неділю, ймовірно, має російське походження.

Його цитує агенція Reuters, передає "Європейська правда".

О’Доннелл, коментуючи збиття іспанським винищувачем дрона над Румунією, заявив, що Альянс постійно перебуває в стані підвищеної готовності та готовий захищатися від будь-якої загрози.

"Додаткові подробиці щодо інциденту, що стався в неділю, ще розслідуються, але, судячи з усього, дрон є російським", – заявив представник НАТО.

Міністерство оборони Румунії не уточнило походження безпілотника, заявивши, що його виявили радари, коли він влетів до країни з сусідньої Молдови, за 24 км на північ від південно-східного міста Галац.

Румунія, яка має спільний сухопутний кордон з Україною протяжністю 614 км, повідомляла про неодноразові порушення її повітряного простору російськими безпілотниками протягом останніх чотирьох років, а також про міни, що плавають у Чорному морі вздовж ключових торговельних та енергетичних маршрутів.

Як відомо, в неділю винищувач F-18 Повітряно-космічних сил Іспанії, що патрулює небо над Румунією, збив невідомий дрон, який порушив повітряний простір країни.

Варто зазначити, що перед цим випадком Румунія вже тричі збивала безпілотники, які залітали на її територію. Це сталося 24 та 26 липня.

Глава МЗС країни Оана Цою заявила, що Бухарест поінформував союзників по НАТО щодо інциденту з безпілотником, який порушив повітряний простір країни в неділю та був збитий іспанським винищувачем.