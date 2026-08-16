В НАТО заявили, что дрон, сбитый в Румынии, вероятно, принадлежал России

Пресс-секретарь Штаба Верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе американский полковник Мартин О'Доннелл заявил, что беспилотник, сбитый в Румынии в воскресенье, вероятно, имеет российское происхождение.

Его цитирует агентство Reuters, передает "Европейская правда".

О’Доннелл, комментируя сбивание испанским истребителем дрона над Румынией, заявил, что Альянс постоянно находится в состоянии повышенной готовности и готов защищаться от любой угрозы.

"Дополнительные подробности об инциденте, произошедшем в воскресенье, еще расследуются, но, судя по всему, дрон является российским", – заявил представитель НАТО.

Министерство обороны Румынии не уточнило происхождение беспилотника, заявив, что его обнаружили радары, когда он влетел в страну из соседней Молдовы, в 24 км к северу от юго-восточного города Галац.

Румыния, имеющая общую сухопутную границу с Украиной протяженностью 614 км, сообщала о неоднократных нарушениях её воздушного пространства российскими беспилотниками в течение последних четырёх лет, а также о минах, плавающих в Чёрном море вдоль ключевых торговых и энергетических маршрутов.

Как известно, в воскресенье истребитель F-18 Воздушно-космических сил Испании, патрулирующий небо над Румынией, сбил неизвестный дрон, нарушивший воздушное пространство страны.

Стоит отметить, что до этого случая Румыния уже трижды сбивала беспилотники, залетавшие на ее территорию. Это произошло 24 и 26 июля.

Глава МИД страны Оана Цою заявила, что Бухарест проинформировал союзников по НАТО об инциденте с беспилотником, который нарушил воздушное пространство страны в воскресенье и был сбит испанским истребителем.