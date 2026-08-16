У Швейцарії одна людина загинула і 12 постраждали у ДТП з прогулянковим кінним екіпажем
Новини — Неділя, 16 серпня 2026, 17:39 —
Через нещасний випадок з прогулянковим кінним екіпажем у швеццарському кантоні Граубюнден загинула літня жінка і ще 12 осіб постраждали.
Про це повідомляє SRF, пише "Європейська правда".
Інцидент стався у другій половині дня 15 серпня. Група із приблизно 40 туристів-швейцарців після прогулянки поверталася вниз у долину двома кінними екіпажами по гірській дорозі.
На крутій ділянці "серпантину" кучер одного з екіпажів помітив, що вози надто розганяються та спробував відтягнути коней на рівнішу ділянку, щоб пригальмувати.
Під час маневру один кінь в упряжці впав, екіпаж втратив рівновагу і врізався у дерево на узбіччі дороги, внаслідок чого деякі пасажири вилетіли з сидінь на дорогу.
73-річна жінка від отриманих травм померла на місці, всього постраждали 12 осіб. Для допомоги постраждалим прибули три гелікоптери рятувальників і чотири "швидких".
Розслідуванням інциденту займається кантональна поліція і прокуратура.
Нагадаємо, в Італії ініціювали проєкт про заборону кінних екіпажів для туристів на вулицях Рима та інших міст.
В кінці травня вулицями Рима промчали десятки коней, яких налякали під час репетиції параду.