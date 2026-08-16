В Швейцарии один человек погиб и 12 пострадали в ДТП с прогулочной конной повозкой

В результате несчастного случая с прогулочной конной повозкой в швейцарском кантоне Граубюнден погибла пожилая женщина, ещё 12 человек получили травмы.

Об этом сообщает SRF, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел во второй половине дня 15 августа. Группа из примерно 40 швейцарских туристов после прогулки возвращалась в долину на двух конных экипажах по горной дороге.

На крутом участке "серпантина" кучер заметил, что повозки слишком разгоняются, и попытался отвести лошадей на более ровный участок, чтобы притормозить.

Во время маневра одна лошадь в упряжке упала, экипаж потерял равновесие и врезался в дерево на обочине дороги, в результате чего некоторые пассажиры вылетели с сидений на дорогу.

Фото: полиция кантона Граубюнден

73-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте, всего пострадали 12 человек. На помощь пострадавшим прибыли три вертолета спасателей и четыре машины скорой помощи.

Расследованием инцидента занимаются кантональная полиция и прокуратура.

Напомним, в Италии инициировали проект о запрете конных экипажей для туристов на улицах Рима и других городов.

В конце мая по улицам Рима промчались десятки лошадей, которых напугали во время репетиции парада.