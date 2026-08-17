ЗМІ: прем’єр Британії листувався з людиною, яка видавала себе за керівницю апарату Трампа

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем міг листуватися з особою, яка видавала себе за одного з найближчих радників американського президента Дональда Трампа.

Про це Politico повідомили чотири обізнані співрозмовники, пише "Європейська правда".

За словами джерел, прем’єр Британії спілкувався з особою, яка видавала себе за керівницю апарату президента США Сьюзен Вайлз перш ніж запідозрив, що цей контакт є фейковим.

Один зі співрозмовників зазначив, що після того, як Бернем заселився в резиденцію прем’єрів Британії, у нього відбувся обмін "декількома повідомленнями", але наголосив, що вони "не мали жодного значення".

Як зазначили два посадовці, британське посольство у Вашингтоні було настільки стурбоване цим інцидентом, що порушило це питання перед Білим домом. У британському уряді існували побоювання, що телефон Вайлз зламали.

У червні 2022 року шахрай, який видавав себе за мера Києва Віталія Кличка, зв’язався по відеозв’язку з бургомістром Берліна та спілкувався з нею пів години.

У липні 2025 року ЗМІ писали, що невідомий зловмисник видавав себе за державного секретаря США Марко Рубіо і писав кільком американським посадовцям і міністрам закордонних справ інших держав.