СМИ: премьер Британии переписывался с человеком, выдававшем себя за главу аппарата Трампа

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем, возможно, переписывался с человеком, выдавшим себя за одного из ближайших советников американского президента Дональда Трампа.

Об этом Politico сообщили четыре осведомлённых собеседника, пишет "Европейская правда".

По словам источников, что премьер Великобритании общался с человеком, выдавшим себя за главу аппарата президента США Сьюзан Уайлз, прежде чем заподозрил, что этот контакт является фальшивым.

Один из собеседников отметил, что после того, как Бернем поселился в резиденции премьер-министров Великобритании, у него состоялся обмен "несколькими сообщениями", но подчеркнул, что они "не имели никакого значения".

Как отметили два чиновника, британское посольство в Вашингтоне было настолько обеспокоено этим инцидентом, что подняло этот вопрос перед Белым домом. В британском правительстве существовали опасения, что телефон Вайлз взломали.

В июне 2022 года мошенник, выдававший себя за мэра Киева Виталия Кличко, связался по видеосвязи с мэром Берлина и общался с ней полчаса.

В июле 2025 года СМИ писали, что неизвестный злоумышленник выдавал себя за государственного секретаря США Марко Рубио и писал нескольким американским чиновникам и министрам иностранных дел других государств.