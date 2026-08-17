Этим летом в Брюсселе время ожидания в аэропорту увеличилось вдвое из-за новой системы въезда

Новые процедуры пограничного контроля в Европейском союзе (EES) привели к значительному увеличению времени ожидания в аэропортах; в частности, в Брюсселе среднее время прохождения контроля в часы пик стало вдвое дольше, чем прошлым летом.

Об этом пишет The Brussels Times, передает "Европейская правда".

Как отмечается, в Брюсселе среднее время ожидания прохождения контроля в часы пик, например утром, в настоящее время составляет более двух часов, тогда как прошлым летом оно составляло более часа.

"В зоне вылета время ожидания сейчас составляет около часа; в прошлом году этот показатель также был ниже", – сказал представитель брюссельского аэропорта Квентин Мертенс.

Кроме того, как отмечается, время ожидания настолько долгое, что "несколько сотен пассажиров" опоздали на свои рейсы.

Отметим, что 1 июля авиакомпании и аэропорты призвали приостановить действие новой системы биометрического пограничного контроля ЕС в разгар летнего курортного сезона, отмечая, что некоторые рейсы вылетают заполненными лишь наполовину, а пассажиры вынуждены стоять в очередях до пяти часов.

Тогда же руководитель компании, управляющей аэропортами Рима, заявил, что аэропорты итальянской столицы будут вынуждены приостановить действие новой биометрической пограничной системы ЕС, чтобы справиться с летним наплывом туристов.

О том, как началось внедрение новой системы, читайте в статье: Реформа на грани коллапса: какие проблемы выявил первый день действия новых правил въезда в ЕС.