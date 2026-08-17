У Німеччині фіксують зростання кількості шукачів притулку, які добровільно повертаються додому

У Німеччині зросла кількість мігрантів, які після того, як їм відмовили у наданні притулку, добровільно повертаються до своїх країн.

Про це повідомили газети медіагрупи Funke з посиланням на дані Федерального відомства з питань міграції та біженців (BAMF), передає Spiegel, пише "Європейська правда".

Як зазначається, у першому півріччі цього року в рамках федеральних програм репатріації до своїх країн повернулися загалом 9276 осіб.

Для порівняння: у першому півріччі 2025 року 7348 осіб добровільно виїхали в рамках програми гуманітарної допомоги при поверненні. Таким чином, за рік кількість таких повернень зросла майже на 2 тисячі.

Тенденція до збільшення добровільних виїздів спостерігалася і торік. У 2025 році федеральні органи Німеччини підтримали повернення до країн походження або третіх країн 16 578 іноземців, які були зобов’язані залишити країну. У 2024 році таких людей було 10 358.

Також за даними Центрального реєстру іноземців, станом на кінець червня 2026 року в Німеччині налічувалося 258 845 осіб, які мали обов’язок залишити країну. При цьому 199 271 із них отримали тимчасовий дозвіл на перебування.

Окрім добровільних повернень, Німеччина здійснює примусові депортації. За перші шість місяців 2026 року федеральні та земельні органи влади депортували з країни 18 939 осіб.

Добровільне повернення мігрантів підтримується в рамках програми REAG-GARP. Німеччина оплачує витрати на авіапереліт та може надати фінансову допомогу для облаштування після повернення – 1000 євро на дорослого та 500 євро на дитину або підлітка.

Нагадаємо, у червні стало відомо, що у консультації з "Талібаном" німецький уряд прискорює депортацію афганських злочинців на батьківщину.

28 липня Німеччина депортувала 31 громадянина Афганістану; серед депортованих була особа без судимостей – вперше з моменту повернення "Талібану" до влади в Кабулі.

Того ж дня у німецькому аеропорту "Лейпциг/Галле" відбувся мітинг проти чергового депортаційного рейсу до Афганістану.