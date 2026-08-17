В Германии отмечается рост числа просителей убежища, добровольно возвращающихся домой

В Германии выросло число мигрантов, которые после отказа в предоставлении убежища добровольно возвращаются в свои страны.

Об этом сообщили газеты медиагруппы Funke со ссылкой на данные Федерального ведомства по вопросам миграции и беженцев (BAMF), передает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, в первом полугодии этого года в рамках федеральных программ репатриации в свои страны вернулись в общей сложности 9276 человек.

Для сравнения: в первом полугодии 2025 года 7348 человек добровольно выехали в рамках программы гуманитарной помощи при возвращении. Таким образом, за год количество таких возвращений выросло почти на 2 тысячи.

Тенденция к увеличению числа добровольных выездов наблюдалась и в прошлом году. В 2025 году федеральные органы Германии содействовали возвращению в страны происхождения или третьи страны 16 578 иностранцев, которые были обязаны покинуть страну. В 2024 году таких людей было 10 358.

Также по данным Центрального реестра иностранцев, по состоянию на конец июня 2026 года в Германии насчитывалось 258 845 человек, обязанных покинуть страну. При этом 199 271 из них получили временное разрешение на пребывание.

Помимо добровольных возвращений, Германия осуществляет принудительные депортации. За первые шесть месяцев 2026 года федеральные и земельные органы власти депортировали из страны 18 939 человек.

Добровольное возвращение мигрантов поддерживается в рамках программы REAG-GARP. Германия оплачивает расходы на авиаперелет и может предоставить финансовую помощь для обустройства после возвращения – 1000 евро на взрослого и 500 евро на ребенка или подростка.

Напомним, в июне стало известно, что в консультации с "Талибаном" немецкое правительство ускоряет депортацию афганских преступников на родину.

28 июля Германия депортировала 31 гражданина Афганистана; среди депортированных был человек без судимостей – впервые с момента возвращения "Талибана" к власти в Кабуле.

В тот же день в немецком аэропорту "Лейпциг/Галле" состоялся митинг против очередного депортационного рейса в Афганистан.