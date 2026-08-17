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Прем'єра Франції освистали під час візиту до постраждалого від пожеж району

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Новини — Понеділок, 17 серпня 2026, 11:22 — Уляна Кричковська-Богданова

Прем’єр-міністра Франції Себастьєна Лекорню, який у понеділок, 17 серпня, прибув до муніципалітету Ле-Порж департаменту Жиронда, що найбільше постраждав від пожеж, освистали.

Про це пише BFMTV, передає "Європейська правда".

Як зазначається, коли автомобіль прем’єра проїжджав повз людей, які чекали біля мерії, з натовпу лунали вигуки "Браво!" та "Жалюгідно!". 

Частина мешканців планувала зустріти Лекорню мовчки, щоб привернути увагу до тяжкості ситуації.

Окрім цього, під час акції мешканці, одягнені в чорне, встановили серед натовпу порожній стілець, який символізував відсутність прем’єра в безпосередньому спілкуванні з постраждалими. 

На пустому стільці демонстранти поклали папірець з написом "Лекорню та вся його компанія?"

Фото: BFMTV
Фото: BFMTV

Постраждалі також висловили розчарування через те, що не змогли зустрітися з прем’єром і поставити йому запитання. Мер муніципалітету Леже-Кап-Ферре, що у департаменті Жиронда, Філіп де Гонвіль закликав уряд якнайшвидше допомогти людям, які втратили житло та майно, зокрема забезпечити психологічну й медичну підтримку.

Як відомо, на підмогу французьким вогнеборцям у департаменті Жиронда приїжджали у тому числі українські пожежники.  

Також писали, що площа територій Франції, які цьогоріч постраждали від лісових пожеж, сягнула вже 100 тисяч гектарів.

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