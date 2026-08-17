Премьер-министра Франции освистали во время визита в пострадавший от пожаров район

Премьер-министра Франции Себастьена Лекорню, прибывшего в понедельник, 17 августа, в муниципалитет Ле-Порж в департаменте Жиронда, наиболее пострадавшем от пожаров, освистали.

Об этом пишет BFMTV, передает "Европейская правда".

Как отмечается, когда автомобиль премьера проезжал мимо людей, ожидающих у мэрии, из толпы раздавались возгласы "Браво!" и "Жалко!".

Incendie en Gironde: Sébastien Lecornu hué à son arrivée au Porge pic.twitter.com/qhOMORGuzO – BFM (@BFMTV) August 17, 2026

Часть жителей планировала встретить Лекорню молча, чтобы привлечь внимание к тяжести ситуации.

Кроме того, во время акции жители, одетые в черное, установили среди толпы пустой стул, символизировавший отсутствие премьера в непосредственном общении с пострадавшими.

На пустом стуле демонстранты положили бумажку с надписью "Лекорню и вся его компания?"

Фото: BFMTV

Пострадавшие также выразили разочарование из-за того, что не смогли встретиться с премьером и задать ему вопросы. Мэр муниципалитета Леже-Кап-Ферре в департаменте Жиронда Филипп де Гонвиль призвал правительство как можно скорее помочь людям, лишившимся жилья и имущества, в частности обеспечить психологическую и медицинскую поддержку.

Как известно, на помощь французским пожарным в департаменте Жиронда приезжали, в том числе, украинские пожарные.

Также сообщалось, что площадь территорий Франции, пострадавших в этом году от лесных пожаров, достигла уже 100 тысяч гектаров.