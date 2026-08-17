СМИ: Россия тайно строит базы для запуска дронов, которые позволят бить по странам НАТО

Россия строит базы для запуска своих ударных беспилотников, которые позволят применять их, в том числе, против стран НАТО; часть из них уже используется для нанесения ударов по Украине.

Об этом говорится в расследовании The Telegraph, пишет "Европейская правда".

По данным, полученным журналистами, РФ тайно строит площадки для запуска ударных беспилотников, с которых сможет наносить удары в том числе по странам-членам НАТО.

Всего речь идет о 10 базах, семь из которых уже используются для обстрелов Украины. В то же время их расположение делает их долгосрочной угрозой для НАТО. С некоторых из них беспилотники технически способны долететь, например, до Варшавы.

В этом контексте отмечается, что, по данным разведывательного сообщества европейских государств и США, Россия может устроить вооруженную провокацию против Польши, выбрав в качестве цели критически важную инфраструктуру, либо осуществить "атаку под ложным флагом", возложив вину на Украину.

На основании полученных документов и спутниковых снимков The Telegraph обнаружил как минимум 59 новых рельсовых "взлетных полос" для запусков беспилотников самолетного типа вблизи границ РФ с Беларусью и Украиной. В некоторых местах строительство новых полос еще продолжается.

Анализ специалистов компании DroneSec показал, что около 20 из них имеют большую длину и подходят для запуска "крыльев" максимальной дальности.

Также снимки свидетельствуют о возможности хранения вблизи пусковых площадок сразу более 1000 аппаратов.

Напомним, в сентябре 2025 года, когда в Польшу впервые массово вторглись российские беспилотники, некоторые из них залетели на расстояние более 200 км от восточной границы.

На выходных Румыния проинформировала союзников об очередном сбитом дроне.