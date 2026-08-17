США планують різко наростити виробництво ракет Tomahawk
Збройні сили США, які прагнуть відновити вичерпані запаси високотехнологічного озброєння, уклали з підрозділом Raytheon компанії RTX контракт на суму 22,9 млрд доларів з метою різкого збільшення обсягів виробництва ракет Tomahawk.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
США постачають великі обсяги озброєння союзникам, одночасно використовуючи боєприпаси в конфлікті з Іраном, що викликає побоювання щодо запасів засобів протиповітряної оборони та високоточної зброї.
"Ми закликали промисловість швидко наростити виробництво боєприпасів, і RTX виконує це завдання", – заявив виконувач обов’язків міністра ВМС Хун Као.
За його словами, цей контракт гарантує, що американські військовослужбовці, як і раніше, "матимуть у своєму розпорядженні необхідну їм смертоносну вогневу потужність".
В окремій заяві компанія Raytheon повідомила, що контракт діятиме протягом семи років і дозволить збільшити річний обсяг виробництва ракет Tomahawk до понад 1 000 одиниць. Наразі компанія виробляє лише 60 ракет на рік.
Раніше ЗМІ повідомили, що Сполучені Штати станом на цей час витратили близько 80% наявних запасів до ключової системи ППО і військові попереджають, що їхній рівень на складах "небезпечно низький".
Глава Пентагону Піт Гегсет заперечив повідомлення, які з’явились у ЗМІ, про те, що в американських збройних сил вичерпуються запаси ключових ракет.
А президент США Дональд Трамп пригрозив джерелам ЗМІ "тривалими термінами ув'язнення" через появу даних про дефіцит боєприпасів у армії США.