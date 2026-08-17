США планируют резко нарастить производство ракет Tomahawk

Вооруженные силы США, стремящиеся восстановить исчерпанные запасы высокотехнологичного вооружения, заключили с подразделением Raytheon компании RTX контракт на сумму 22,9 млрд долларов с целью резкого увеличения объемов производства ракет Tomahawk.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

США поставляют большие объемы вооружения союзникам, одновременно используя боеприпасы в конфликте с Ираном, что вызывает опасения относительно запасов средств противовоздушной обороны и высокоточного оружия.

"Мы призвали промышленность быстро нарастить производство боеприпасов, и RTX выполняет эту задачу", – заявил исполняющий обязанности министра ВМС Хун Као.

По его словам, этот контракт гарантирует, что американские военнослужащие, как и прежде, "будут иметь в своем распоряжении необходимую им смертоносную огневую мощь".

В отдельном заявлении компания Raytheon сообщила, что контракт будет действовать в течение семи лет и позволит увеличить годовой объем производства ракет Tomahawk до более чем 1 000 единиц. В настоящее время компания производит лишь 60 ракет в год.

Ранее СМИ сообщили, что Соединенные Штаты на данный момент израсходовали около 80% имеющихся запасов ключевой системы ПВО, и военные предупреждают, что их уровень на складах "опасно низкий".

Глава Пентагона Пит Хегсет опроверг появившиеся в СМИ сообщения о том, что у американских вооруженных сил заканчиваются запасы ключевых ракет.

А президент США Дональд Трамп пригрозил источникам в СМИ "длительными сроками заключения" из-за появления данных о дефиците боеприпасов в армии США.