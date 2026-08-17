У Фінляндії розглядають зниження віку кримінальної відповідальності

Міністерство юстиції Фінляндії вивчає питання про зниження віку кримінальної відповідальності.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.

Наразі у Фінляндії діти віком до 15 років не несуть кримінальної відповідальності, і навіть їхні тяжкі злочини розглядаються в рамках заходів щодо захисту дітей.

За словами міністерки юстиції Ліни Мері, Фінляндія в цьому питанні дотримується шведської моделі.

"Минулого тижня Швеція вирішила знизити вік кримінальної відповідальності до 14 років за тяжкі злочини, і я сподіваюся, що Фінляндія наслідуватиме приклад Швеції у боротьбі з молодіжною злочинністю", – зазначила вона.

Дослідження проводиться в рамках офіційного доручення Міністерства юстиції та буде завершено цього року.

Кількість випадків насильства та інших тяжких злочинів, скоєних особами віком до 15 років, зросла.

Нагадаємо, у липні італійський уряд затвердив законопроєкт щодо пониження віку кримінальної відповідальності до 14 років, щоб боротися зі зростаючою злочинністю серед неповнолітніх.

Зростання злочинності серед неповнолітніх стає поширеною проблемою для багатьох країн Європи. Так, для Швеції та Данії останніми роками стало викликом вербування шведських підлітків кримінальними угрупованнями для різних "завдань" на території Данії.