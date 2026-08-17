В Финляндии рассматривают вопрос о снижении возраста уголовной ответственности

Министерство юстиции Финляндии изучает вопрос о снижении возраста уголовной ответственности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.

В настоящее время в Финляндии дети в возрасте до 15 лет не несут уголовной ответственности, и даже их тяжкие преступления рассматриваются в рамках мер по защите детей.

По словам министра юстиции Лины Мери, Финляндия в этом вопросе следует шведской модели.

"На прошлой неделе Швеция решила снизить возраст уголовной ответственности до 14 лет за тяжкие преступления, и я надеюсь, что Финляндия последует примеру Швеции в борьбе с ювенальной преступностью", – отметила она.

Исследование проводится в рамках официального поручения Министерства юстиции и будет завершено в этом году.

Число случаев насилия и других тяжких преступлений, совершенных лицами в возрасте до 15 лет, возросло.

Напомним, в июле итальянское правительство утвердило законопроект о снижении возраста уголовной ответственности до 14 лет, чтобы бороться с растущей преступностью среди несовершеннолетних.

Рост преступности среди несовершеннолетних становится распространённой проблемой для многих стран Европы. Так, для Швеции и Дании в последние годы стало проблемой вербовка шведских подростков преступными группировками для выполнения различных "заданий" на территории Дании.