В Італії готують пониження віку кримінальної відповідальності до 14 років

Італійський уряд затвердив законопроєкт щодо пониження віку кримінальної відповідальності до 14 років, щоб боротися зі зростаючою злочинністю серед неповнолітніх.

Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда".

Затверджений урядом Італії проєкт закону передбачає, що підлітки можуть опинитися під кримінальними звинуваченнями з 14-річного віку і суддям більше не потрібно буде доводити у кожному конкретному випадку, чи правопорушник усвідомлював свої дії.

"Ті, хто робить помилки, мають нести відповідальність за свої дії, навіть якщо це неповнолітні. Якщо хтось нападає, грабує, руйнує – він має завжди отримати наслідки, навіть якщо цим людям по 15-16 років", – заявила прем’єрка Джорджа Мелоні.

Вона додала, що "жорсткість без альтернатив – не вихід, але альтернативи без жорсткості проблеми не вирішують".

Зростання злочинності серед неповнолітніх стає поширеною проблемою для багатьох країн Європи. Так, для Швеції та Данії останніми роками стало викликом вербування шведських підлітків кримінальними угрупованнями для різних "завдань" на території Данії.

У зв'язку з цією тенденцією у Швеції заговорили про пониження віку кримінальної відповідальності, який зараз становить 15 років.

У 2025 році в норвезькій столиці Осло після вибуху гранати затримали трьох неповнолітніх, одному з яких було 13.