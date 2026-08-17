Литва продовжить до кінця року посилений захист критичної інфраструктури

Міноборони Литви продовжить до кінця року термін дії посилених заходів захисту об’єктів критичної інфраструктури.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

"Ми продовжуємо захист об’єктів критичної інфраструктури як превентивний захід. Ми проаналізували вжиті заходи, обговорили їх із Міністерством внутрішніх справ і ухвалили рішення про продовження захисту. Ми й надалі будемо пильно стежити за ситуацією – якщо потреба у цьому зникне, ми припинимо посилений захист", – заявив міністр оборони Робертас Каунас.

На початку серпня Каунас повідомив, що литовська розвідка має інформацію про те, що Росія розглядає можливість провокацій у Балтійському регіоні, зокрема атак на об’єкти критичної інфраструктури. За словами міністра, для таких операцій можуть бути використані українські безпілотники, що дозволить імітувати так звану операцію "під чужим прапором".

Ще наприкінці липня, після появи інформації про можливі російські операції проти об’єктів критичної інфраструктури в країнах Балтії, Литва посилила захист стратегічних об’єктів на невизначений термін. Серед об’єктів, що перебувають під захистом, – термінал скрапленого природного газу в Клайпеді, електропередавальна лінія LitPol Link з Польщею, трансформаторна підстанція в Алітуському районі та гідроакумулююча електростанція Kruonis.

Крім того, протягом кількох місяців над Балтійськими державами та Фінляндією фіксувалися порушення повітряного простору, коли російські військові відхиляли українські дрони від їхнього курсу.

Як повідомлялося, Польща, Литва, Латвія та Естонія співпрацюють у захисті від потенційних атак Росії на інфраструктуру цих країн, які можуть бути здійснені "під чужим прапором", про що неодноразово попереджали розвідки союзників.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський раніше висловлював припущення, що Росія може організувати операцію під "фальшивим прапором" із використанням дронів українського виробництва.