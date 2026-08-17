Литва продлит до конца года усиленную защиту критически важной инфраструктуры

Министерство обороны Литвы продлит до конца года срок действия усиленных мер по защите объектов критически важной инфраструктуры.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

"Мы продолжаем защиту объектов критически важной инфраструктуры в качестве превентивной меры. Мы проанализировали принятые меры, обсудили их с Министерством внутренних дел и приняли решение о продлении защиты. Мы и в дальнейшем будем пристально следить за ситуацией – если необходимость в этом отпадет, мы прекратим усиленную защиту", – заявил министр обороны Робертас Каунас.

В начале августа Каунас сообщил, что литовская разведка располагает информацией о том, что Россия рассматривает возможность провокаций в Балтийском регионе, в частности атак на объекты критической инфраструктуры. По словам министра, для таких операций могут быть использованы украинские беспилотники, что позволит имитировать так называемую операцию "под чужим флагом".

Еще в конце июля, после появления информации о возможных российских операциях против объектов критической инфраструктуры в странах Балтии, Литва усилила защиту стратегических объектов на неопределенный срок. Среди объектов, находящихся под защитой, – терминал сжиженного природного газа в Клайпеде, линия электропередачи LitPol Link с Польшей, трансформаторная подстанция в Алитусском районе и гидроаккумулирующая электростанция Kruonis.

Кроме того, в течение нескольких месяцев над странами Балтии и Финляндией фиксировались нарушения воздушного пространства, когда российские военные отклоняли украинские дроны от их курса.

Как сообщалось, Польша, Литва, Латвия и Эстония сотрудничают в области защиты от потенциальных атак России на инфраструктуру этих стран, которые могут быть осуществлены "под чужим флагом", о чем неоднократно предупреждали разведки союзников.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ранее высказывал предположение, что Россия может организовать операцию под "ложным флагом" с использованием дронов украинского производства.