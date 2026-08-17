Трамп заявил, что Иран должен поднять "белый флаг"

В понедельник президент США Дональд Трамп призвал Иран поднять "белый флаг" и прекратить конфликт с Соединёнными Штатами.

Об этом он заявил Fox News, сообщает "Европейская правда".

Глава Белого дома заявил, что Иран не сможет одержать победу над США. "Они должны поднять белый флаг капитуляции", – сказал Трамп.

Он также заявил, что не беспокоится о возможном влиянии войны с Ираном на предстоящие промежуточные выборы в Конгресс, которые пройдут в ноябре. Глава Белого дома сказал, что промежуточные выборы "не имеют никакого отношения к моим соображениям".

"У меня нет никакого графика. Я никуда не спешу", – заявил президент США.

На днях Трамп заявил, что планирует объявить Ормузский пролив территорией США после того, как Соединённые Штаты "завершат разгром Ирана".

В Иране ответили, что Ормузский пролив невозможно захватить с помощью твита, авианосца, исполнительного указа или предвыборной речи.

Министр обороны США Пит Хегсет утверждает, что у американских военных достаточно ресурсов для поддержания морской блокады Ирана на неопределенный срок.