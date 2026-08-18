В Италии допускают, что за громкой кражей картин на Сицилии может стоять мафия

В Италии высказывают предположения, что за похищением полотен художника раннего Ренессанса Антонелло да Мессины может стоять мафия.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Советник по вопросам культуры города Мессина Энцо Карузо высказал предположение, что похищение четырёх картин да Мессины из музея устроили организованные преступные группировки, возможно, мафия – учитывая, насколько молниеносно произошло ограбление.

Карузо отметил, что до сих пор непонятно, как преступники смогли так быстро снять картины с экспозиции – если только у них не было очень подробной информации о музее.

По его словам, эти работы Антонелло да Мессины настолько известны, что продать их даже на черном рынке почти невозможно. Поэтому не исключено, что ограбление устроила мафия, например, чтобы шантажировать ими официальные органы в своих интересах, либо в качестве "валюты" или "гарантии" в определенных делах криминального мира.

Он также считает странным то, что воры не особо заботились о физической сохранности картин, когда бросились бежать, тогда как "классический" вор, специализирующийся на произведениях искусства, поступил бы иначе, унося работы стоимостью в десятки миллионов евро.

Кража вызвала ассоциации с ограблением в 1969 году церкви в Палермо, когда исчезло известное полотно Караваджо. Эту историю долгое время связывали с сицилийским мафиозным кланом Cosa Nostra.

Напомним, ограбление художественного музея произошло около 10 часов вечера 15 августа. Преступники похитили знаменитый полиптих да Мессины, две части которого в итоге бросили по дороге, а также двустороннюю картину.

На прошлой неделе сообщили, что в Италии нашли три картины, похищенные весной из галереи в Парме.