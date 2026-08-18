Німеччина хоче допомогти Україні із "зеленою" енергетикою

Німеччина допоможе Україні розвивати відновлювальну енергетику, щоб зробити енергопостачання менш вразливим.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив німецький міністр довкілля, охорони природи та ядерної безпеки Карстен Шнайдер, якого цитує DW.

Шнайдер зазначив, що саме таких технологій наразі потребує Україна.

"Розподілені відновлювані джерела енергії роблять енергопостачання менш вразливим. Енергоефективні будівлі споживають менше енергії. Циркулярна економіка заощаджує сировину та робить країну більш незалежною. Це не технології на колись потім. Україна потребує їх саме зараз", – сказав міністр, який наразі перебуває візитом у Києві.

Він наголосив, що Німеччина може "багато чого запропонувати" в цій сфері, оскільки "зелені технології" є великою галуззю економіки країни.

Разом зі Шнайдером до Києва приїхали представники 17 німецьких компаній.

"Вони хочуть не лише говорити про майбутнє України. Вони хочуть інвестувати тут і розробляти конкретні проєкти разом з українськими партнерами", – наголосив міністр.

На його думку, від цього виграють обидві сторони: Україна отримає сучасну та надійну інфраструктуру, а німецькі підприємства – важливий ринок.

"Водночас ми можемо багато чого навчитися в України: про інноваційність, про оперативність у кризових ситуаціях та про те, як просувати зміни навіть у найскладніших умовах", – додав Шнайдер.

Також Шнайдер пообіцяв надати Україні допомогу у ліквідації пошкоджень захисного саркофага Чорнобильської атомної електростанції.

Як повідомлялося, Європейський Союз спрямує 75 млн євро грантової допомоги на відновлення нового безпечного конфайнменту ЧАЕС.