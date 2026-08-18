Германия хочет помочь Украине с "зеленой" энергетикой

Германия поможет Украине развивать возобновляемую энергетику, чтобы сделать энергоснабжение менее уязвимым.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил немецкий министр окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности Карстен Шнайдер, которого цитирует DW.

Шнайдер отметил, что именно в таких технологиях сейчас нуждается Украина.

"Распределенные возобновляемые источники энергии делают энергоснабжение менее уязвимым. Энергоэффективные здания потребляют меньше энергии. Циркулярная экономика экономит сырье и делает страну более независимой. Это не технологии на потом. Украина нуждается в них именно сейчас", – сказал министр, который в настоящее время находится с визитом в Киеве.

Он подчеркнул, что Германия может "многое предложить" в этой сфере, поскольку "зеленые технологии" являются крупной отраслью экономики страны.

Вместе со Шнайдером в Киев приехали представители 17 немецких компаний.

"Они хотят не только говорить о будущем Украины. Они хотят инвестировать здесь и разрабатывать конкретные проекты вместе с украинскими партнерами", – подчеркнул министр.

По его мнению, от этого выиграют обе стороны: Украина получит современную и надежную инфраструктуру, а немецкие предприятия – важный рынок.

"В то же время мы можем многому научиться у Украины: инновационности, оперативности в кризисных ситуациях и тому, как продвигать изменения даже в самых сложных условиях", – добавил Шнайдер.

Также Шнайдер пообещал оказать Украине помощь в ликвидации повреждений защитного саркофага Чернобыльской атомной электростанции.

Как сообщалось, Европейский Союз направит 75 млн евро в виде грантовой помощи на восстановление нового безопасного конфайнмента ЧАЭС.