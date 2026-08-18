Глава МИД Бельгии рассказал, при каком условии возможна конфискация замороженных росактивов

Бельгия может рассмотреть вопрос о конфискации замороженных российских активов в пользу Украины, однако настаивает на том, что все возможные риски должны быть совместно разделены странами ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом во время пресс-конференции в Киеве заявил глава бельгийского МИД Максим Прево.

Прево подчеркнул, что с первого дня Бельгия является союзником Украины и "останется им до конца".

Он призвал не интерпретировать позицию Брюсселя в вопросе российских активов как "отказ помогать Украине или как желание оказать какую-либо поддержку России".

"С помощью многочисленных юристов мы увидели, какие существуют серьезные правовые и фискальные риски, которые потенциально могут повлечь за собой системный риск для европейских финансовых рынков", – отметил глава внешнеполитического ведомства Бельгии.

"Мы указали, что если действительно все европейские страны будут настаивать на конфискации этих денег, то абсолютно необходимо обсудить меры безопасности и совместной ответственности. Ибо в противном случае Бельгию обяжут через 10 или 15 лет вернуть все средства", – подчеркнул Прево.

По его словам, Бельгия в одиночку не сможет взять на себя ответственность за возмещение более 200 миллиардов евро.

"Для нашего бюджета это пропорционально немыслимо. И эта солидарность так и не воплотилась в жизнь. Потому что другие страны, вероятно, не захотели разделить эти риски", – добавил Прево.

В свою очередь глава МИД Украины Андрей Сибига подчеркнул: сейчас настало время активно вернуться к обсуждению темы замороженных активов и того, как их можно использовать в интересах Украины.

Как известно, именно Бельгия помешала использованию замороженных российских активов в пользу Украины.

Напомним, главный дипломат ЕС Кая Каллас в феврале допустила возвращение к первоначальной идее предоставления Украине займа на 90 млрд евро – с использованием замороженных российских активов, в связи с венгерским вето на принятое решение. Однако после выборов в Венгрии вето все же было снято.

Президент Украины Владимир Зеленский в январе в Давосе выразил сожаление по поводу того, что страх перед местью России не позволил воплотить в жизнь первоначальный план Еврокомиссии по "репарационному кредиту" Украине с использованием российских активов.