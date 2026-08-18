Швейцарской деревне грозит обвал скал из-за дестабилизации Альп

Нестабильная горная скала, возвышающаяся над швейцарской деревней Кандерштег, грозит оползнем, который может сравниться с катастрофой, уничтожившей в прошлом году соседнюю деревню Блаттен.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

1 300 жителей Кандерштега, расположенного в швейцарском кантоне Берн, живут среди типичного альпийского ландшафта с острыми вершинами, белыми ледниками, крутыми зелеными долинами и отдаленным звоном коровьих колокольчиков.

Однако над тихой деревушкой нависает катастрофа: скальная формация на склоне горы под названием Шпитце Штай, являющаяся частью горного ландшафта, на который всё сильнее влияет таяние вечной мерзлоты, грозит обрушиться в долину в виде масштабного оползня.

По мере того как ледники и вечная мерзлота – замороженные почвенные отложения и горные породы, действующие как клей, который удерживает горы вместе, – тают из-за повышения температуры, вызванного изменением климата, угроза оползней в Швейцарских Альпах растет.

В мае 2025 года огромная масса скал и льда с ледника с грохотом скатилась со склона горы в соседнюю долину Летшенталь, подняв в небо столбы пыли и покрыв грязью почти весь городок Блаттен, который ранее был эвакуирован в качестве меры предосторожности.

Местные жители Кандерштега говорят, что их ситуация отличается от ситуации в Блаттене и что принятые меры позволяют им жить спокойно.

"Это не тот же случай, что и в Блаттене. Это другая ситуация", – сказал местный житель Рудольф Ислер. "Мы не боимся скалы Шпитце-Штай. Уже много лет оттуда падают камни. Проблема здесь заключается в глобальном потеплении и повышении температур", – добавил он.

Если весь нестабильный участок Шпитце-Штай – объём которого оценивается примерно в 15–20 миллионов кубических метров – обрушится, это приведёт к масштабной природной катастрофе. Однако участок находится под постоянным наблюдением, подготовлены планы эвакуации, а эксперты утверждают, что скала, скорее всего, обрушится постепенно, а не одним огромным куском.

В июне 2024 года оползень с горы чуть не уничтожил швейцарскую деревню Бриенц – 1,7 млн кубометров породы остановились буквально на окраине. В ноябре 2024 года около 80 жителей Бриенца были эвакуированы из-за нарастающей угрозы нового обвала.

В 2017 году мощный оползень обрушился на деревню Бондо, также в Граубюндене, погреб под собой половину деревни и унес жизни восьми человек.