Власти Турции бьют тревогу из-за высокого уровня курения

Министр здравоохранения Турции Кемаль Мемишоглу заявил, что Турция занимает второе место в мире по уровню курения, сославшись на высокий уровень потребления табака среди мужчин и рекордные объемы продаж сигарет на внутреннем рынке.

Заявление главы Минздрава страны приводит Turkish Minute, сообщает "Европейская правда".

По словам Мемишоглу, 46% турецких мужчин курят, и Турция уступает по этому показателю лишь Индонезии.

Он не указал источник этого отчета и не пояснил, касалось ли сравнение ежедневного курения, курения сигарет, потребления табака в целом или продаж сигарет.

Мемишоглу также заявил, что в 2025 году в Турции было продано 8 миллиардов пачек сигарет.

Как отметил министр, объем продаж соответствует 117 пачкам на человека.

Мемишоглу охарактеризовал курение как одну из самых серьезных проблем общественного здоровья в Турции и призвал курильщиков не недооценивать его последствия.

"Мы говорим, что с нами ничего не случится, но это не так. А потом об этом сожалеем", – сказал он.

По его словам, на долю заболеваний системы кровообращения приходится 34,7 % смертей в Турции, а на долю опухолей – ещё 16 %.

Министр добавил, что на ишемическую болезнь сердца приходится 42 % смертей от заболеваний системы кровообращения. Он также указал на смертность от респираторных заболеваний и рака лёгких и гортани.

"Курение, недостаточная физическая активность и избыточный вес являются основными причинами заболеваний, на которые приходится более 50 % всех смертей в нашей стране", – сказал он.

В 1996 году Турция приняла свой первый крупный закон о борьбе с курением, ограничивающий курение в определенных общественных местах, а также рекламу и продвижение табачных изделий.

В 2004 году страна ратифицировала Рамочную конвенцию ВОЗ по борьбе против табака, а в 2008 и 2009 годах расширила ограничения, распространив их на закрытые рабочие помещения, рестораны, кафе, бары и другие закрытые общественные места.

Позже правительство ввело более крупные иллюстрированные предупреждения, однотипную упаковку, дополнительные ограничения на рекламу и программы помощи в отказе от курения.

Несмотря на эти меры и снижение продаж, зафиксированное примерно в 2010 и 2011 годах, легальные продажи сигарет резко выросли за последнее десятилетие и достигли самого высокого уровня за всю историю наблюдений в 2025 году.

Сообщалось, что в Нидерландах планируют повысить возраст, с которого разрешено покупать никотиновые изделия, до 21 года.

В Великобритании одобрили "исторический" законопроект, цель которого – предотвратить начало курения среди лиц, родившихся после 2008 года.

А Испания хочет полностью запретить курение на террасах баров и ресторанов к 2027 году.

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