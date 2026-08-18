Водія польського автобуса заарештували після трагедії в Угорщині

Суд угорського міста Мішкольц ухвалив рішення про тимчасовий арешт водія польського туристичного автобуса, який потрапив у трагічну аварію на автомагістралі М3; чоловік має провести під вартою щонайменше місяць.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Рішення про застосування тимчасового арешту на клопотання прокуратури районний суд у Мішкольці ухвалив у вівторок, повідомив речник прокуратури регіону Боршод-Абауй-Земплен Тамаш Барко.

Підозрюваний ще не надав пояснень. За інформацією, отриманою в ході попереднього розслідування, аварія, ймовірно, сталася внаслідок того, що водій заснув за кермом, сказав Барко.

Як він зазначив, слідчі наразі не мають нових встановлених фактів у справі.

В опублікованому раніше повідомленні прокуратура зазначила, що водій "не перебував у стані, який забезпечує безпечне керування транспортним засобом". З встановлених фактів випливає, що він заснув через втому. Автобус з’їхав з проїжджої частини на аварійну смугу, а потім перекинувся на бік на схилі біля автомагістралі.

Водія затримала угорська поліція та допитала як підозрюваного у ненавмисному спричиненні дорожньо-транспортної пригоди, що призвела до загибелі багатьох осіб.

Прокуратура визнала, що існує ризик втечі, переховування підозрюваного або перешкоджання ним процесу. З цієї причини на клопотання поліції до суду було подано прохання про застосування запобіжного заходу у вигляді арешту.

Нагадаємо, вихідними автобус із польськими паломниками, що поверталися з Меджугор'є у Боснії і Герцеговині, зазнав аварії на території Угорщини. Внаслідок ДТП 12 пасажирів загинули. Всього на борту було 59 людей – двоє водіїв та 57 пасажирів.

Міністр інфраструктури Польщі після цього доручив провести додаткові перевірки автобусів, якими подорожують поляки у країні та за кордоном.

В Угорщині відкрили справу проти водія, який був за кермом.