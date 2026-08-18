Водителя польского автобуса арестовали после трагедии в Венгрии

Суд венгерского города Мишкольц принял решение о временном аресте водителя польского туристического автобуса, попавшего в трагическую аварию на автомагистрали М3; мужчине предстоит провести под стражей не менее месяца.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Решение о применении временного ареста по ходатайству прокуратуры районный суд в Мишкольце принял во вторник, сообщил пресс-секретарь прокуратуры региона Боршод-Абауй-Земплен Тамаш Барко.

Подозреваемый пока не дал показаний. По информации, полученной в ходе предварительного расследования, авария, вероятно, произошла из-за того, что водитель уснул за рулем, сказал Барко.

Как он отметил, у следователей пока нет новых установленных фактов по делу.

В опубликованном ранее сообщении прокуратура указала, что водитель "не находился в состоянии, обеспечивающем безопасное управление транспортным средством". Из установленных фактов следует, что он заснул из-за усталости. Автобус съехал с проезжей части на аварийную полосу, а затем перевернулся на бок на склоне возле автомагистрали.

Водителя задержала венгерская полиция и допросила в качестве подозреваемого в непреднамеренном причинении дорожно-транспортного происшествия, повлекшего гибель многих людей.

Прокуратура признала, что существует риск побега, укрывательства подозреваемого или препятствования им процессу. По этой причине по ходатайству полиции в суд было подано прошение о применении меры пресечения в виде ареста.

Напомним, в выходные автобус с польскими паломниками, возвращавшимися из Меджугорья в Боснии и Герцеговине, попал в аварию на территории Венгрии. В результате ДТП погибли 12 пассажиров. Всего на борту находилось 59 человек – два водителя и 57 пассажиров.

Министр инфраструктуры Польши после этого поручил провести дополнительные проверки автобусов, на которых поляки путешествуют по стране и за рубежом.

В Венгрии возбудили дело против водителя, который находился за рулем.