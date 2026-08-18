Reuters: в ЕС надеются, что референдум в Исландии способствует поддержке вступления других государств

Представители Европейского Союза надеются, что референдум в Исландии о возобновлении переговоров о вступлении поможет укрепить поддержку в Европе присоединения к блоку других, менее богатых государств.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили европейские дипломаты агентству Reuters накануне референдума 29 августа.

Дипломаты отмечают, что возобновление переговоров с богатой страной, которую было бы легко интегрировать, могло бы помочь улучшить восприятие расширения среди тех европейских граждан, которые с осторожностью относятся к принятию новых членов.

Положительный результат голосования в Исландии "продемонстрировал бы привлекательность ЕС в целом и, таким образом, поднял бы моральный дух в ЕС", отметил неназванный дипломат Евросоюза. Он добавил, что это "помогло бы скептически настроенным странам легче воспринять вступление Черногории" – страны, которая также имеет небольшую численность населения, но значительно более низкий ВВП.

Если бы Исландия присоединилась к блоку, это оказало бы "положительное влияние на расширение как политический инструмент", отметил другой дипломат ЕС.

"Существуют колебания в отношении Западных Балкан, Молдовы и Украины, а в случае с Исландией я вижу только положительные аспекты... у нее современная экономика, она динамична и небольшая", – добавил он.

Тандем этих двух стран – Исландии и Черногории – мог бы помочь преодолеть потенциальные препятствия в странах-членах ЕС, где часть избирателей опасается возможного влияния расширения ЕС на их экономику, отмечают чиновники.

Чиновники ЕС старались не вмешиваться во внутренние дебаты в Исландии. Но если исландцы проголосуют за возобновление переговоров, чиновники ожидают, что страна быстро продвинется вперед.

Официальные лица отмечают, что рыболовство – одна из основ экономики и национальной идентичности Исландии – станет самым сложным вопросом в ходе переговоров, если они все-таки возобновятся.

"ЕС должен задать себе вопрос: хочет ли он сделать рыболовство тем пунктом, из-за которого потенциальное вступление Исландии может сорваться – ведь его доля в ВВП ЕС очень незначительна по сравнению с геополитической важностью присоединения такой страны, как Исландия", – отметил источник, знакомый с позицией Исландии.

Исландия, которая является членом НАТО и уже имеет доступ к единому рынку ЕС, 29 августа проголосует по вопросу о возобновлении переговоров о вступлении.

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