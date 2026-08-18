Влада Вільнюса не може знайти місце для знесених пам’ятників часів СРСР

Вільнюс знову шукає постійне місце для зберігання та, можливо, експонування чотирьох скульптур радянської епохи, знятих з міського "Зеленого мосту" понад десять років тому після того, як Литовський національний музей відмовився від планів їх прийняття.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Міська влада запропонувала передати скульптури до парку "Грутас" – музею та парку скульптур, відомого своєю колекцією пам’ятників радянської епохи. Однак муніципальна Комісія з питань історичної пам’яті заявляє, що слід розглянути й інші варіанти.

LRT

Ці скульптури вже 11 років зберігаються на складі муніципальної комунальної компанії Grinda.

"Ці скульптури та інші твори мистецтва також могли б виконувати освітню місію для суспільства. Їх можна було б експонувати як пропагандистські твори того періоду, пояснюючи, якою була та епоха, чому їх було створено та чому встановлено", – зазначила голова Комісії з питань історичної пам’яті Вільнюса Каміле Гогелієне.

У 2021 році місто оголосило про плани передати скульптури до Національного музею, але питання власності вирішити не вдалося.

Скульптури класифікуються як довгострокові муніципальні активи, а це означає, що для передачі їх у власність музею була потрібна постанова уряду. Такої постанови прийнято не було.

Пізніше місто запропонувало музею взяти скульптури у 20-річну оренду. Цей варіант також не було реалізовано через високу вартість реставрації та утримання творів.

Чотири скульптури в стилі соціалістичного реалізму були демонтовані з "Зеленого мосту" у 2015 році. На них зображені солдати, робітники, селяни та студенти.

Їхнє демонтування стало наслідком багаторічних дебатів щодо їхнього ідеологічного значення та радянської символіки. Міська влада також посилалася на поганий стан скульптур, приймаючи рішення про їх демонтаж.

Повідомляли, що Міністерство юстиції та цифрових технологій Естонії планує восени подати до парламенту новий законопроєкт, який має врегулювати порядок видалення радянської символіки з публічного простору, зокрема з об’єктів, що перебувають під державною охороною як культурна спадщина.

А у Молдові група депутатів керівної партії "Дія та солідарність" (PAS) подала до парламенту законопроєкт про запровадження кримінальної відповідальності за заперечення, виправдання та схвалення голоду 1946–1947 років та сталінських депортацій.