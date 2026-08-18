Власти Вильнюса не могут найти место для снесённых памятников времён СССР

Вильнюс вновь ищет постоянное место для хранения и, возможно, экспонирования четырёх скульптур советской эпохи, снятых с городского "Зелёного моста" более десяти лет назад после того, как Литовский национальный музей отказался от планов их принятия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Городские власти предложили передать скульптуры в парк "Грутас" – музей и парк скульптур, известный своей коллекцией памятников советской эпохи. Однако муниципальная Комиссия по вопросам исторической памяти заявляет, что следует рассмотреть и другие варианты.

LRT

Эти скульптуры уже 11 лет хранятся на складе муниципальной коммунальной компании Grinda.

"Эти скульптуры и другие произведения искусства также могли бы выполнять просветительскую миссию для общества. Их можно было бы экспонировать как пропагандистские произведения того периода, объясняя, какой была та эпоха, почему они были созданы и почему установлены", – отметила председатель Комиссии по вопросам исторической памяти Вильнюса Камиле Гогелиене.

В 2021 году город объявил о планах передать скульптуры в Национальный музей, но вопрос собственности решить не удалось.

Скульптуры классифицируются как долгосрочные муниципальные активы, а это означает, что для передачи их в собственность музея требовалось постановление правительства. Такое постановление принято не было.

Позже город предложил музею взять скульптуры в аренду на 20 лет. Этот вариант также не был реализован из-за высокой стоимости реставрации и содержания произведений.

Четыре скульптуры в стиле социалистического реализма были демонтированы с "Зелёного моста" в 2015 году. На них изображены солдаты, рабочие, крестьяне и студенты.

Их демонтаж стал результатом многолетних дебатов об их идеологическом значении и советской символике. Городские власти также сослались на плохое состояние скульптур, принимая решение об их демонтаже.

Сообщалось, что Министерство юстиции и цифровых технологий Эстонии планирует осенью внести в парламент новый законопроект, который должен урегулировать порядок удаления советской символики из публичного пространства, в частности с объектов, находящихся под государственной охраной как культурное наследие.

А в Молдове группа депутатов правящей партии "Действие и солидарность" (PAS) внесла в парламент законопроект о введении уголовной ответственности за отрицание, оправдание и одобрение голода 1946–1947 годов и сталинских депортаций.