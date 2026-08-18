В Варшаве обнаружили два десятка неразорвавшихся боеприпасов, эвакуируют людей

В Варшаве во время строительных работ в районе Воля обнаружили более 20 неразорвавшихся боеприпасов – из-за находки эвакуируют людей из двух зданий.

Об этом сообщает RMF 24, пишет "Европейская правда".

Известно, что опасные находки, вероятно, относятся ко временам Второй мировой войны.

"Мы получили сообщение об обнаружении 22 неразорвавшихся боеприпасов на строительной площадке на перекрестке улиц Гжибовской и Железной. Пришлось эвакуировать людей из двух зданий. Мы обеспечиваем охрану территории", – сообщила старший комиссар Марта Суловская из районного отдела полиции Воли.

В районе обнаружения боеприпасов перекрыли движение транспорта и пешеходов. На месте работают саперы.

Из-за ограничения движения транспорта изменили маршрут несколько городских автобусов.

Напомним, в Германии дети во время игры на территории кемпинга нашли гранату времён Второй мировой войны.

А в мае на севере Австрии дети получили ранения после того, как под их костром взорвался "военный артефакт".