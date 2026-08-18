В ЄС критикують підхід Трампа до Північної Кореї
ЄС виступив проти примирливого підходу президента США Дональда Трампа до Північної Кореї, попередивши, що режим Кім Чен Ина, як і раніше, становить "серйозну загрозу" регіональній та глобальній безпеці.
Про це йдеться у публікації Euractiv, повідомляє "Європейська правда".
В ЄС також наголосили, що безпека Європи та Індо-Тихоокеанського регіону "тісно взаємопов’язані".
Це попередження пролунало у відповідь на заяву Трампа про те, що з моменту його повернення на посаду президента Північна Корея поводилася "неагресивно та шанобливо".
Речник Європейської служби зовнішніх зв’язків (EEAS) відмовився коментувати слова Трампа в понеділок увечері, але повідомив, що позиція ЄС щодо Північної Кореї "залишається незмінною".
"Триваючі запуски балістичних ракет КНДР [Північної Кореї] та розширення ядерної програми КНДР, як і раніше, становлять серйозну загрозу регіональній та глобальній безпеці", – зазначив він.
Брюссель також безпосередньо пов’язав загрозу безпеці на Корейському півострові з війною Росії в Україні, засудивши військову співпрацю між РФ і КНДР.
"Повідомлення про розгортання балістичних ракет, які використовуються або планується використовувати проти України, викликають особливе занепокоєння", – зазначив речник EEAS.
Він також додав, що "КНДР і Росія повинні негайно припинити своє незаконне військове співробітництво".
Дипломатична служба ЄС також наголосила, що готова співпрацювати з партнерами в рамках дипломатичного процесу, спрямованого на досягнення "повної, перевіреної та незворотної денуклеаризації" Корейського півострова.
Нагадаємо, Трамп різко скоротив військові навчання з Південною Кореєю й пояснив це "дуже добрими стосунками" із Кім Чен Ином.
Згодом Трамп заявив, що північнокорейський лідер завжди ставився до нього з великою повагою.